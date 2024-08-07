Japonya'dan piyasaları rahatlatan açıklama

Küresel piyasalardaki dalgalanmanın aktörleri arasında yer alan Japonya Merkez Bankası'ndan rahatlatan açıklama geldi.



Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine açıkladı.



Uchida, yurt içindeki ve yurt dışındaki finansal ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin son derece oynak olması nedeniyle mevcut politika faiz oranıyla parasal genişlemeyi şimdilik sürdürmesi gerektiğini belirtti.



Uchida, "Banka finansal ve sermaye piyasalarının dengesiz olduğu bir zaman faiz artırmayacak" ifadeleriyle güvercin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.



Bu gelişmelerle yendeki değer kaybı da hızlandı. Dolar/yen paritesi bugün yüzde 2,3 artışla 147,5 seviyesinin üzerinde seyrediyor.