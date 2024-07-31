Japonya'dan sürpriz faiz kararı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasını sıkılaştırma adımları kapsamında politika faizini yüzde 0,25'e yükseltirken, devlet tahvili alımlarını azaltacak ayrıntılı bir planı da kamuoyuyla paylaştı.



Merkez Bankası, iki günlük süren para politikası toplantısında sürpriz bir karar alarak politika faizini 0 ile yüzde 0,1 aralığından yüzde 0,25'e yükseltti. Ekonomistler poitika faizinin aynı kalacağını tahmin ediyorlardı.



BOJ, aynı zamanda ayda 6 trilyon yen düzeyinde devam eden tahvil alımlarının miktarını Ocak-Mart 2026 itibarıyla yarıya indireceğini açıkladı.



Yaklaşık 10 yıldır aşırı gevşek olarak nitelenen para politikası uygulayan BOJ, mart ayında bu politikayı değiştirmek üzere çeşitli kararlar almıştı.



Buna göre sıfırın altında olan faiz oranlarını yükseltmiş ve devlet tahvili satın alarak ikincil piyasada borçlanma maliyetlerini ekside tuttuğu programı sonlandırmıştı.