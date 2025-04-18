Japonya'dan Trump'a vergi uyarısı

Japonya hükümeti, ABD'nin ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin küresel ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulundu.



Hükümetin aylık raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomik büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü riskleri artırdığını belirtti ve piyasadaki dalgalanmanın etkileri konusunda uyarıda bulundu.



Çarşamba günü Trump, Washington'da Japon ticaret heyetiyle gümrük vergisi konusunda yapılan ilk müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini söylemişti.



Bu görüşme Trump'ın küresel ithalata yönelik uygulanacağını açıkladığı, piyasaları sarsan ve resesyon endişelerini kuvvetlendiren gümrük vergilerinden bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşmelerden sadece biriydi. İki ülke bu ay içinde ikinci bir görüşme yapmayı planlıyor.



Japonya'nın Kabine Ofisi, bugün yayımladığı nisan ayı aylık raporunda, "Ekonomi ılımlı bir şekilde toparlanıyor, ancak ABD'nin ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizlikler devam ediyor" dedi.



Ülke ekonomisinin güçlü kurumsal sektörün etkisiyle ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğunu vurguladı.



Raporda, hükümetin ekonominin toparlanmaya devam etmesini beklediği ancak ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin Japonya'yı ticaret ve piyasa dalgalanmaları yoluyla olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

