Japonya'nın ihracatı geriledi

Japonya'nın ihracatı, Temmuz ayında üst üste üçüncü kez gerileyerek son dört yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Bu gerilemenin temel nedenleri arasında ABD tarifelerinin etkisi ve otomobil sektöründeki zayıflık gösteriliyor.



Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında azaldı. Bu oran, Hazirandaki %0,5'lik düşüşü geride bırakırken, ekonomistlerin %2,1'lik beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.



Özellikle ABD'ye yapılan sevkiyatlar, otomobil ihracatındaki zayıflığın etkisiyle yıllık bazda %10,1 azalarak dördüncü ay üst üste düşüş kaydetti.



Goldman Sachs ekonomistleri, Japonya'dan ABD'ye ihraç edilen binek otomobillerin dolar bazındaki fiyatlarının ocak-mart ortalaması olan 28.700 dolardan, Haziran-Temmuzda 23.500 dolara gerileyerek %18'lik bir düşüş gösterdiğini belirtti. Hacimsel olarak ise binek otomobil sevkiyatları, nisan-mayıs dönemine kıyasla haziranda %5, temmuzda ise neredeyse %12 oranında azaldı.



Fitch Ratings analistleri de Japon otomotiv üreticilerinin ikinci çeyrekteki zayıf performansının baskı altında olduklarını ve tarifelerin karlılık üzerinde yük olmaya devam edeceğini vurguladı.



Diğer bölgelere yapılan ihracat da zayıf seyretti; Çin'e yapılan sevkiyatlar %3,5 oranında düştü. Genel olarak, temmuz ayında toplam ithalat yıllık bazda %7,5 gerilerken, Japonya 117,5 milyar yen (yaklaşık 795,4 milyon dolar) dış ticaret açığı verdi. Bu sonuç, geçen hafta açıklanan ve sürpriz derecede güçlü gelen nisan-haziran çeyreği gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin ardından geldi.



Norinchukin Araştırma Enstitüsü Baş Ekonomisti Takeshi Minami, tarife anlaşmasının belirsizlikleri azaltmasıyla birlikte Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ekim ayı gibi erken bir tarihte devam edebileceğini belirtti.