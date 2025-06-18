Japonya'nın ihracatı hızlı geriledi

Mayıs ayında Japonya'dan yapılan ihracat yıllık bazda yüzde 1,7 gerileyerek, ülkenin ticari belirsizliklerle boğuşmaya devam ettiği Eylül 2024'ten bu yana görülen en keskin düşüşe işaret etti.



Düşüş, Reuters anketine katılan ekonomistler tarafından tahmin edilen yüzde 3,8'lik düşüşten daha yumuşaktı, ancak Nisan ayında kaydedilen yüzde 2'lik artışa kıyasla tersine döndü.



Japonya Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'ye yapılan ihracat yıllık bazda yüzde 11,1 düşerek gerilemeye devam etti. Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 8,8 oranında azaldı.



Japonya'nın küresel otomobil ihracatı yüzde 6,9 düşerken, özellikle ABD'ye yapılan motorlu taşıt ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 azaldı.



Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine yapılan ithalat Mayıs ayında yüzde 7,7 düşerken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 6,7 düşüş yönündeydi.



Japonya'nın ticaret açığı Mayıs ayında 637,6 milyar yen ile n 892,9 milyar yenlik beklentileden daha düşük gerçekleşti.