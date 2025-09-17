Japonya'nın ihracatı zayıfladı

Japonya’nın ihracat performansı Ağustos ayında da zayıf seyrini sürdürdü. ABD’ye yapılan ihracat, otomobil ve çip üretim makinelerine yönelik talebin düşmesiyle yıllık bazda yüzde 13,9 gerileyerek üst üste beşinci düşüş ayını işaret etti. Bu oran, Temmuz ayındaki yüzde 10,1’lik düşüşün de üzerinde gerçekleşti.



Japonya’nın ABD ile olan ticaret fazlası da Ağustos ayında yıllık yüzde 50 azalarak 324 milyar yen (2,21 milyar dolar) seviyesine düştü.



Çin'e yapılan ihracat yüzde 0,5 azalırken, Asya ve Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat arttı ve bu artış, ABD'ye yapılan ihracattaki düşüşü kısmen telafi etti.



Genel olarak Japonya’nın ihracatı yıllık bazda sadece yüzde 0,1 daraldı. Ekonomistler ise yüzde 1,9 düşüş bekliyorlardı.



Toplam ithalat, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 azalırken, piyasa tahminleri yüzde 4,2 artış öngörüyordu.



Sonuç olarak, Japonya Ağustos ayında 242,5 milyar yen (1,66 milyar dolar) ticaret açığı verdi. Piyasa tahminleri ise 513,6 milyar yen açık öngörüyordu.



Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ABD ile olan ticaret fazlası da yıllık bazda yüzde 50,5 azalarak dikkat çekici bir daralma gösterdi. Japon otomobil üreticileri, ABD’deki araç satışlarında fiyat indirimine gitse de yüksek tarifelerin etkisini dengeleyemedi. Ağustos ayında ABD’ye yapılan otomobil ihracatı hacim olarak yüzde 9,5, değer olarak ise yüzde 28,4 düştü. Oto yedek parça ihracatı ise yüzde 7,1 oranında geriledi



Japonya, uzun süren görüşmeler sonrası ABD ile yaptığı anlaşmayla otomobil tarifelerini yüzde 27,5’ten yüzde 15’e indirmeyi başardı. Ancak bu oran, Trump dönemi öncesindeki yüzde 2,5 seviyesinin hâlâ çok üzerinde. NLI Araştırma Enstitüsü'nden ekonomist Taro Saito, “Fiyat rekabetçiliğinin azalması, ABD’ye yapılan otomobil ihracatında hacimsel düşüşün süreceğini gösteriyor,” dedi.



BOJ'un bu hafta yapılacak politika toplantısında faiz oranlarını yüzde 0,5’te sabit tutması bekleniyor. Ekonomistler, ücret artışları ve iç talep gücünün tarifelere rağmen sürdürülebilir olup olmadığını yakından izliyor.