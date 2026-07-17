Jeopolitik riskler tırmandı. Dolarda bugün yön neresi?

Dolar endeksi 100,7 civarında istikrar kazandı ancak haftalık düşüş yolunda ilerlemeye devam etti. Beklenenden düşük ABD enflasyonu, yatırımcıların kısa vadeli Fed faiz artırımı beklentilerini azaltmasına neden olurken, ABD ve İran arasındaki tırmanan çatışma enflasyon endişelerini körüklemeye devam etti.

ABD bu hafta İran'a karşı çok sayıda saldırı düzenlerken, Tahran da komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi.

Bu haftanın başlarında açıklanan ekonomik veriler, ABD tüketici enflasyonunun Haziran ayında beklenenden daha az arttığını, üretici fiyatlarının ise beklenmedik şekilde düştüğünü gösterdi.

Perakende satışlar da tahminlerle paralel olarak arttı; düşük benzin fiyatları akaryakıt istasyonlarındaki gelirleri olumsuz etkilerken, otomobil bayilerinde ve çevrimiçi perakendecilerde harcamalar güçlü kaldı.

Bu arada, ilk işsizlik başvuruları iki ayın en düşük seviyesi olan 208 bine düştü. Piyasalar artık bu ay Fed'in faiz artırımını büyük ölçüde dışladı, ancak Eylül ayında bir hamle olasılığı konusunda beklentiler bölünmüş durumda.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,0880 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,0554 lira, en yüksek de 47,1641 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,1455 liradan alıcı buluyor.