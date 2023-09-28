Jerome Powell ne zaman konuşacak? Powell'ın konuşması bekleniyor

Analistler, ABD Kongresi'ndeki bütçe görüşmelerinin yanı sıra başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti. İşte, Jerome Powell'in konuşması hakkında bilgiler...



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını ifade etmişti.



KONUŞMA BUGÜN YAPILACAK



Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı konuşma merak ediliyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Türkiye saati ile 23.00’te yapacağı konuşmaları dikkatle takip edilecek.



FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.



Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.



Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

