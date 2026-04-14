Jet Luck’ta final: En iyi fikirler Halkbank’ta yarıştı

İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Jet Luck yarışmasında yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sırasında jüriye etkili bir şekilde sunarak finale kalma mücadelesi verdi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda girişimcilerin tamamı sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

Yenilikçi fikirleri görünür kılmayı hedefleyen yarışmaya ilişkin konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Fikirlerinizle yarınlarımızı bugünden inşa etmektesiniz. Projeleriniz, ekonomik değer üretmenin yanı sıra topluma, çevreye ve gelecek nesillere dokunan birer vizyon taşımaktadır. Sizler ülkemizin istikbalisiniz. Yüksek enerjiniz ve insanlığa fayda sağlama arzunuzla, dünyadaki hızlı değişimi sadece izlemekle kalmıyor, onun bizzat parçası oluyorsunuz. Biz de Halkbank olarak 88 yıllık köklerimizden aldığımız güçle, birçok alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da sizlerin azmini ve heyecanını paylaşmaktayız. Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz” dedi.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Finalistlerin fikirleri; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi. Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında “Fishgramer” adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında “Munulus” adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında “HIST” adlı girişimiyle Fatih Karakaya’nın oldu. Dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.