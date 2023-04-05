Johnson & Johnson, davalarda anlaşmak için 8,9 milyar dolar ödeyecek

ABD'li kozmetik şirketi Johnson & Johnson, hakkındaki davalarda anlaşmak için 8,9 milyar dolar ödeyecek.



Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, yan kuruluşları LTL Management LLC'nin, Şirkete ve Kuzey Amerika'daki bağlı kuruluşlarına karşı kozmetik talk davalarından kaynaklanan iddiaları adil ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturacak yeniden yapılanma planı için iflas koruması başvurusunda bulunduğu duyuruldu.



Bu çerçevede, Johnson & Johnson'un mevcut ve gelecekteki tüm alacakları çözmek amacıyla 25 yılda 8,9 milyar dolara kadar katkıda bulunmayı kabul ettiği kaydedilen açıklamada, LTL'nin de bu kapsamda 60 binden fazla mevcut davacıdan taahhüt aldığı aktarıldı.

"KANSER İDDİALARI ASILSIZ"



Açıklamada, söz konusu başvurunun, Johnson & Johnson'un talk pudrası ürünlerinin güvenli olduğuna dair devam eden tutumunu değiştirdiği anlamına gelmediği vurgulanarak, şirketin ve diğer bağlı kuruluşlarının iflas koruması başvurusunda bulunmadığının altı çizildi.



Şirketin, kozmetik talk ürünlerinin kansere neden olduğu iddialarının asılsız ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğuna inanmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Johnson & Johnson'un bu güne kadar kozmetik talkla ilgili jüri davalarının büyük çoğunluğunu kazandığı ifade edildi.



SATIŞI DURDURULMUŞTU



ABD'li şirket, 2023 itibarıyla talk bazlı bebek pudrasının üretim ve satışını dünya genelinde durdurmuştu.



Şirket, ayrıca, tamamen mısır nişastası bazlı bebek pudrası üretimine geçiş yapılacağını açıklamıştı.



Johnson & Johnson'ın talk bazlı bebek pudrası yaklaşık 130 yıldır piyasada yer alıyordu.



Johnson & Johnson, ABD'de bebek pudrasında kansere yol açan madde kullanmasından dolayı 2,1 milyar dolarlık tazminata mahkum edilmişti.

