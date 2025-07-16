JP Morgan'dan stabilcoin atağı

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, stablecoin'lere olan şüphesini yineledi ve bu varlıkların geniş çaplı cazibesini sorguladı. Dimon "Gerçek olduklarını düşünüyorum ama neden bir stablecoin kullanmak isteyesiniz ki, doğrudan ödeme yapmak varken anlamıyorum” dedi.



Buna rağmen, Dimon JPMorgan’ın bu gelişen alana kayıtsız kalamayacağını vurguladı. Banka kısa süre önce sadece kurumsal müşterilerinin kullanabileceği sınırlı bir “JPMorgan mevduat coin’i” çıkaracağını duyurdu. Bu ürün, tam anlamıyla evrensel kabul gören bir stablecoin olmasa da kripto tabanlı ödeme sistemlerine stratejik bir adım olarak görülüyor.



69 yaşındaki Dimon, uzun süredir bitcoin ve merkeziyetsiz kripto paralara karşı eleştirel bir duruş sergiliyor. Ancak rekabetin gerisinde kalmamak için katılımın şart olduğunu vurguladı. “Bu adamlar çok akıllı,” diyen Dimon, “banka hesapları oluşturmanın, ödeme sistemlerine ve ödül programlarına girmenin yollarını arıyorlar… ve bizim de buna dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Günde yaklaşık 10 trilyon dolarlık işlem gerçekleştiren JPMorgan için ödeme inovasyonunda öncü kalmak kritik. Dimon’un açıklamaları temkinli ama oyunun içinde kalmayı amaçlayan bir yaklaşımı yansıtıyor.