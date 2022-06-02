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JPMorgan CEO'sundan yatırımcılara uyarı: Kasırgaya hazırlanın

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere ekonominin bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir "kasırgaya" hazırlanmaları konusunda uyardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 09:25

JPMorgan CEO'sundan yatırımcılara uyarı: Kasırgaya hazırlanın

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ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, katıldığı bir konferansta, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu anlatan Dimon, bu zorlukları bir "kasırgaya" benzetti.

Dimon, "Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor. Herkes ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bununla başa çıkabileceğini düşünüyor. O kasırga tam yolun aşağısında karşımıza çıkıyor. Sadece küçük bir fırtına mı yoksa Sandy Kasırgası mı bilmiyoruz. Kendinizi hazırlasanız iyi olur" ifadelerini kullandı.

JPMorgan Chase'in kendini buna hazırladığını belirten Dimon, bankanın bilançosu konusunda çok tutucu olacağını kaydetti.

Dimon, Fed'in enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini aktararak, ABD bankacılık sisteminin bu zorluklara dayanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Fed'in niceliksel sıkılaşma yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Dimon, "Başka seçenekleri yok, çünkü sistemde çok fazla likidite var" değerlendirmesinde bulundu.

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