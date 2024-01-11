JPMorgan, dolar/TL tahminini yükseltti

Dolar/TL, 30 seviyesini aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü.

JPMorgan dolar/TL için 2024 sonu hedefini 34'ten yaklaşık 36'ya revize ederken, TL için gelişmekte olan para birimleri arasında ağırlığını artır tavsiyesini sürdürdüğünü belirtti.



JPMorgan'dan müşterilerine gönderilen notta, "Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler TL'nin reel olarak değer kazanma potansiyeline işaret ediyor." ifadesine yer verildi. Kurum sürecin enflasyonla mücadeleye bağlılığa ve döviz rezervlerinin artış hızına bağlı olduğunu da belirtti.



Türkiye'nin devlet tahvilleri için uygun zamanı beklediğini belirten JPMorgan, bu tahvillere yönelik şimdilik piyasa ağırlığı tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 42



JPMorgan 2024 sonu için yüzde 42 enflasyon tahmininin TCMB'nin yüzde 36 tahminlerininden yüksek olduğuna dikkat çekerek "Türkiye devlet tahvillerinin getirilerinin yükselmesini ya da enflasyon risklerinin azalmasını beklemeyi tercih ediyoruz." dedi ve bunun yılın ikinci yarısında mümkün olabileceğini ifade etti. Kurum enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25,2 olacağını öngördü.

