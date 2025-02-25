JPMorgan, enflasyon beklentisini düşürdü

JPMorgan, sağlıkta muayene katılım paylarının düşürülmesinin ardından şubat ayı enflasyon tahminlerini aşağı çekti.



Bankadan yapılan açıklamada, sağlık fiyatlarındaki düzenlemenin toplam potansiyel dozaj etkisinin yüzde 1'e ulaşabileceğini açıkladı.



JPMorgan, şubat ayı için aylık enflasyon beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye çekti. Yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2 olarak korudu.



Banka, TCMB'nin mart ve nisan aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. 2025 yılı faiz beklentisini yüzde 30 olarak açıkladı.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gitmişti. Tebliğ ile hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları düşürülmüştü.



Eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 liradan 20 liraya indirilmişti.