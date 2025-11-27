JPMorgan karar değiştirdi: Faiz düşecek

JPMorgan Chase ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine önümüzdeki ay başlayacağını öngörüyor. Bu, bankanın kısa bir süre önce bu indirimleri Ocak ayına kadar erteleyeceğini düşündüğü görüşünde bir tersine dönüş.

Bankanın baş ABD ekonomisti Michael Feroli liderliğindeki bir ekip, özellikle New York Fed Başkanı John Williams olmak üzere önemli Fed yetkililerinin yakın vadeli bir indirimi destekleyen açıklamalarının, bu değişikliğe yol açtığını belirtti.

JPMorgan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 9-10 Aralık'taki toplantısında ve ardından Ocak ayında olmak üzere, her biri çeyrek puanlık iki faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyor.