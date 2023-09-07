JPMorgan ve Morgan Stanley, TCMB için faiz beklentisini yükseltti

ABD'li yatırım bankaları Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ve Ekim'deki para politikası kurulu (PPK) toplantılarındaki faiz artırım beklentisini 250'şer baz puandan 500'er baz puana çıkardığını açıkladı.



Banka, mali harcama planı ve artan enflasyon ışığında, merkez bankasının faiz oranını gelecek iki ayda toplamda yüzde 10 puan artıracağını tahmin etti.



Banka yayımladığı araştırma notunda, "Şu anda faiz artırımlarının önden yüklemeli olacağını tahmin ediyoruz: Öngörülen mali gevşeme ve yukarı yönlü enflasyon sürprizleri hesaba katıldığında, önceki 250'şer BP'lik artış tahmini yerine, Eylüldeki PPK toplantısında 500 BP ve ekimdeki PPK toplantısında 500 BP'lik artırım bekliyoruz" dedi.



JPMorgan, yüzde 35'lik yıl sonu faiz tahmini ve yüzde 45'lik 2024 sonu faiz tahminine yönelik "yukarı yönlü risklerin" olduğunu da ekledi.



MORGAN STANLEY, 5 PUAN ARTIRDI



ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Orta Vadeli Program’ın (OVP) TCMB'ye ilişkin faiz beklentisini güncelledi.



Bankanın iki ekonomisti Hande Küçük ile Alina Slyusarchuk imzalı “OVP: Daha fazla sıkılaşma geliyor” başlıklı notta, yeni faiz tahminlerine de yer verildi.



Morgan Stanley, 2023 sonu için yüzde 30 olan Merkez Bankası (TCMB) politika faizi beklentisini yüzde 35’e yükseltti.



Banka, TCMB’nin eylül toplantısında 500 baz puan, ekim ve kasım toplantılarında 250’şer baz puan faiz artırmasını, böylece reel faizlerin 2023 sonunda, yüzde 33’lük 2024 sonu enflasyon beklentisine göre pozitif bölgeye geçmesini bekliyor.



Banka, TCMB’nin politika faizini Mart 2024’teki seçimler sonrasında ise yüzde 40’a yükseltmesini öngörüyor.



Yeni TCMB yönetimi, politika faizini haziran toplantısında 650 baz puan, temmuz toplantısında 250 baz puan ve temmuz toplantısında 750 baz puan artışla yüzde 25’e yükseltmişti.