JPMorgan'da nikel incelemesi

Nikel piyasasında yaşananlar piyasa oyuncularını bu metale ilişkin işlemleri gözden geçirmeye itiyor.



Küresel emtia piyasasının en büyük aktörlerinden biri olan ABD'li banka JPMorgan da geçen ay nikelde yaşanan açıkta sıkışmanın ardından bazı emtia müşterileriyle birlikte bu alandaki operasyonlarını değerlendiriyor.



Bloomberg'in haberine göre JPMorgan üst yönetimi dünyanın farklı bölgelerindeki ekiplerden mevcut müşterilerle ilgili olarak bir durum değerlendirmesi yapılmasını istedi.

EMTİADAKİ RİSKLER ARAŞTIRILACAK



ABD'li banka geçen ay nikelde yaşanan ve Londra Metal Borsası'nı sarsan hızlı fiyat artışının ana katılımcılarından biriydi.



Banka aynı zamanda emtia konusundaki risklerin araştırılmasını da istedi.



Bankanın bu piyasalardan olası geri çekilmesi, emtia piyasaları için likiditenin kuruması riskini de gündeme getiriyor.



İngiltere'de regülatör kuruluş da nikeli mercek altına altına alıyor

Londra Metal Borsası'nda nikel piyasasında haftalarca devam eden karmaşa, İngiltere Finansal Yürütme Kurumu (FCA) ve İngiltere Merkez Bankası tarafından incelenecek.



Londra Metal Borsası'nda nikel fiyatları 8 Mart'taki işlemlerde birkaç saat içinde yüzde 50'nin üzerinde artarak ton başına 100 bin dolar seviyesini aşmış, işlemler durdurulmuştu. FCA ve Merkez Bankası'nın nikel piyasasında yaşanan süreci gözden geçireceği ifade edildi.



Açıklamada "FCA, LME'nin bu süreçteki yaklaşımı ve LME'nin bu süreci nasıl yönettiği gibi konuları mercek altına alınacak" ifadeleri yer aldı.



LME ise alınan karardan memnun olduklarını ve gelecekte de piyasalarda yaşanabilecek riskleri minimize etmek için bağımsız bir komisyon kuracaklarını bildirdi.