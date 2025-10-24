JPMorgan'dan devrim gibi karar

JPMorgan Chase & Co., Wall Street'in kripto entegrasyonunu önemli ölçüde derinleştirmek amacıyla, yıl sonuna kadar kurumsal müşterilerinin Bitcoin ve Ether varlıklarını kredi teminatı olarak kullanmalarına izin vermeyi planlıyor.



Konuya yakın kaynaklara göre, küresel çapta sunulan program, teminat altına alınan token'ları korumak için üçüncü taraf bir saklama kuruluşuna dayanacak. Bu uygulama, JPMorgan'ın daha önce kripto bağlantılı ETF'leri teminat olarak kabul etme hamlesinin üzerine inşa ediliyor. JPMorgan sözcüsü yorum yapmayı reddetti.



Bu genişleme, kripto paraların finans sisteminin temel sistemine ne kadar hızlı dahil edildiğini gösteriyor. Bitcoin'in bu yıl yükselişe geçmesi ve Trump yönetiminin düzenleyici engelleri kaldırmasıyla birlikte, büyük bankalar dijital varlıkları kredi sistemine daha da entegre etmeye başlıyor.

JPMORGAN CEO'SUNDAN KESKİN DÖNÜŞ



JPMorgan için bu hem sembolik hem de işlevsel bir değişim. CEO'su Jamie Dimon'ın daha önce Bitcoin'i "abartılmış bir dolandırıcılık" veya "evcil hayvan" olarak nitelendirdiği banka, artık kriptoyu uçuk bir bahis olarak görmüyor. Bunun yerine, hisse senetleri, tahviller, altın ve diğer bilindik varlıklar gibi, bir kredi teminatı olarak rehin edilecek.



Dimon, son zamanlarda tavrını biraz yumuşatsa da şüpheciliğini korudu. Dimon, Mayıs ayında JPMorgan'ın yatırımcı konferansında, "Sigara içmememiz gerektiğini düşünüyorum ama sigara içme hakkınızı savunuyorum. Bitcoin satın alma hakkınızı savunuyorum, buyurun." dedi.



JPMorgan, son zamanlarda dijital varlıklara daha fazla yatırım yapan tek köklü Wall Street firması değil; Trump yönetiminin kripto para yanlısı duruşu ve ardından gelen düzenleyici gevşemeler, onların risk konusunda daha rahat olmalarına yardımcı oldu.



Örneğin, Morgan Stanley, E*Trade perakende platformundaki müşterilerinin gelecek yılın ilk yarısından itibaren popüler kripto para birimlerine erişmesine olanak sağlamayı planlıyor. Bu sürece dahil olan diğer firmalar arasında State Street Corp. , Bank of New York Mellon Corp. ve kripto saklama gibi hizmetler sunan Fidelity yer alıyor.



Son zamanlarda yapılan bir düzenleme değişikliği, BlackRock Inc. gibi firmaların yatırımcıların Bitcoin'lerini kabul edip bunları token'ı takip eden ETF varlıklarıyla değiştirmesine olanak sağladı.

İLK ADIM 2022'DE ATILDI



JPMorgan, Bitcoin karşılığında kredi verme olanaklarını ilk olarak 2022'de araştırmaya başladı, ancak bankanın planı henüz kamuoyuna açıklanmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, projenin daha sonra rafa kaldırıldığını söyledi. O zamandan beri, piyasa büyüdükçe ve düzenlemeler hafifledikçe Wall Street genelinde kripto para birimi desteğine olan müşteri talebi arttı.



Avrupa Birliği, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgelerde kripto para piyasasını düzenleyen kurallar halihazırda yürürlükteyken, kripto para piyasasının yapısını düzenleyen mevzuat ABD Kongresi'nden geçiyor. Piyasa son zamanlarda derin bir satış dalgası yaşasa da , Bitcoin bu ayın başlarında 126.251 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.