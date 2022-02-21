JPMorgan'dan Fed faiz tahmini

JPMorgan Chase & Co. ekonomistleri Fed'in enflasyonu düşürmek amacıyla art arda dokuz toplantı boyunca faiz oranlarını 25 baz puan artırmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Banka, ABD enflasyonunun Ocak ayında 1982'den bu yana en büyük sıçramasının ardından, daha hızlı parasal sıkılaştırma ihtimalini artan oranda satın alan Wall Street bankaları arasına katıldı. Daha önce 2022 için beş artış beklediğini belirten Goldman Sachs da, tahminini yediye çıkardı.



Bloomberg'in haberine göre, Başekonomist Bruce Kasman liderliğindeki JPMorgan ekonomi ekibi geçtikleri bir araştırma notunda, "Fed'in politika faizini, önümüzdeki dokuz toplantının her birinde 25 baz puan artırarak gelecek yılın başlarında nötr bir seviyeye taşımasını bekliyoruz" dedi.



Enflasyon konusuna da değinen ekonomistler "enerji sektöründeki mevcut fiyat baskıları azalsa dahi güçlü büyüme, maliyet baskıları ve özel sektör davranışları arasında birbirlerini besleyen bir döngünün kök salarak devam edebileceğini" belirttiler.