JPMorgan’dan kripto para adımı

JPMorgan Chase & Co., ticaret ve varlık yönetimi müşterilerinin bazı kripto para bağlantılı varlıkları kredi teminatı olarak kullanmalarına izin vermeyi planlıyor.



Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket önümüzdeki haftalarda BlackRock Inc.'in iShares Bitcoin Trust'ı ile başlayarak kripto borsa yatırım fonlarına karşı finansman sağlamaya başlayacak.



Bazı durumlarda, JPMorgan, genel net değerlerini ve likit varlıklarını değerlendirirken varlık yönetimi müşterilerinin kripto varlıklarını da hesaba katmaya başlayacak. Bu, bir müşterinin varlıklarına karşılık ne kadar borç alabileceğini hesaplarken kripto para birimlerinin hisse senetleri, arabalar veya sanat eserleriyle benzer şekilde ele alınacağı anlamına geliyor.



JPMorgan'ın sözcüsü yorum yapmayı reddetti.