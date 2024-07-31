JPMorgan'dan Merkez Bankası için faiz tahmini

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ilk faiz indirimi beklentisini paylaştı.



JPMorgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık, fiyat düşüşlerinin zaman alacağına dair resmî yönlendirmeye rağmen dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimlerinin ekim ayı itibarıyla başlayacağını öngördü.



Bağrıaçık, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle ekim veya kasımda faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Goldman Sachs'tan da faiz indirimine yönelik benzer bir değerlendirme gelmişti.



Goldman Sachs yöneticisi Clemens Grafe, eylül ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini öngördüklerini belirtmişti. Grafe, dördüncü çeyrekte 900 baz puanlık indirim olabileceğini ifade etmişti.

