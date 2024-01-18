JPMorgan'dan temkinli olma çağrısı

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, finansal ve jeopolitik risklerin birleşimi nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca ABD ekonomisine ilişkin temkinli olmaya devam ettiğini söyledi.



İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bir röportaj veren Dimon, "2024 ve 2025'te bizi etkileyek çok güçlü güçler var" dedi. Dimon, Ukrayna, İsrail ve Kızıldeniz'de yaşananlar ile niceliksel sıkılaştırmaya vurgu yaptı.



Son aylarda borsanın yatırımcıları uyuttuğunu belirten JPMorgan CEO'su, S&P 500'ün zirve seviyelerden çok uzak olmadığını bildirdi. Dimon, çok fazla mali parasal teşvik alındığını ve biraz daha temkinli davrandığını ifade etti.



Niceliksel sıkılaştırma Fed'in bilanço küçültme ve tahvil alım programları gibi adımlarını kapsıyor.

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