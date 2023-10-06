JPMorgan'dan Türk Lirası analizi

JPMorgan, Türk Lirası'nda ek devalüasyona gerek olmadığını belirtti.



Bankanın analisti Anezka Christovova 5 Ekim tarihli raporunda, Türk Lirası tahvil pozisyonunun “piyasaya paralel getiri”, Türk Lirası pozisyonunun ise “piyasa üzeri getiri” düzeyinde olduğu belirtildi.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, analizlerin Türk Lirası'nın ucuz ve rekabetçi olduğuna işaret ettiği belirtilen raporda, “Bu nedenle yetkililerin rekabetçilik kaygılarından ziyade enflasyonla mücadele sürecine yardımcı olmak için lira istikrarına öncelik verebileceğine inanıyoruz. Daha da önemlisi, para politikasındaki sıkılaştırmanın ardından yetkililer, Döviz rezervlerinin büyümesinden ödün vermeden lirayı genel olarak istikrarlı tutmayı başardılar.” değerlendirmeleri yer aldı.



TL’de piyasa üzeri getiri pozisyonu için temel argümanlarının dövizdeki daha fazla zayıflamanın şu anda enflasyon görünümü açısından yararlı olmayacağı, ucuz değerlemeler göz önüne alındığında rekabet edebilirliğin pek endişe yaratmaması gerektiği vurgulandı.

"NEGATİF RİSK ORTAMINDA TL İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR"



Son dönemde dolar/TL'nin ara ara yükseliş eğilimi gösterdiğine dikkat çeken analistler raporlarında şu değerlendirmelere yer verdi:



"Bizce bu durum muhtemelen TL’nin geniş gelişen piyasalardaki döviz koşullarını yansıtması ve TL’deki değer kaybının hızının eurodaki düşüşle tamamen paralel gitmesi yönündeki bir isteği yansıtıyor. Negatif bir risk ortamında, TL’nin görece güç bazında öncelikli olarak daha iyi performans göstermesi muhtemel.



Yerel tahvil getirileri keskin bir şekilde yükseldi, ancak TL cinsi tahvillerin ucuz olması için daha fazla düzeltme olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda yüzde 26,5-28,5 olan seviyelerin adil değerini yüzde 35,7 civarında görüyoruz."