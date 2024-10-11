Kabak çekirdeği hasadı başladı

Merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde kabak çekirdeği hasadı yapıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu yıl 22-23 bin ton kabak çekirdeği hasadı beklediklerini söyledi. Nevşehir yüzölçümünün yüzde 65'ine tekabül eden 3,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyleyen Vali Fidan, Nevşehir’de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne yaklaşık 20 bin kayıtlı çiftçi olduğunu açıkladı.

Vali Fidan, "İlimizde üretilen tarımsal ürünlerin yüzde 53'ü tahıl ürünlerinden oluşmaktadır. Bugün hasadını yaptığımız kabak çekirdeği 2019 yılında, ‘Nevşehir Kabak Çekirdeği’ olarak coğrafi tescil almış en önemli ürünlerden birisi." dedi.



Türkiye’de kabak çekirdeği üretiminin yüzde 37,5'inin Nevşehir'de üretildiğini dile getiren Fidan, "Türkiye üretimi 58 bin ton civarında. Nevşehir'de ise 22 - 23 bin ton kabak çekirdeği üretimi ile Türkiye’de birinci sıradayız. Bu yıl da buna yakın bir rekolte ile ilk sırada olacağımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.