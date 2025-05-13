Kabap zammı yüzde bini aştı

Et fiyatlarındaki artış, kebap fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Son beş yıl içerisinde bir porsiyon adana kebap fiyatındaki artış yüzde bini geçti.



2020 yılında bir porsiyonu 35-40 liraya satılırken bugün 350 ile 400 lira arasında.



2020 yılında dana kuşbaşının kilosu 80 lira, kıyma ise 64 liraydı. Restoran işletmecileri kebap fiyatlarındaki artışı ete gelen zamma bağlıyor.



Tüketiciler, fahiş fiyat artışına karşı denetim yapılmasını istiyor.

