Kabe kokusu ve yüzde 100 vize garantisi veren reklamlara durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Reklam Kurulu'nun 371'inci toplantısında vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 149 dosya görüşerek karara bağladı. İncelenen dosyalardan 118'i mevzuata aykırı bulundu. Bunlardan 74'ü hakkında durdurma cezası, 44'ü hakkında ise durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca aykırılığı tespit edilen 3 dosya hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

Böylece 2026 yılının ilk yedi ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosya karara bağlanmış, yaklaşık 185 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

BİLİMSEL DAYANAĞI BULUNMAYAN SAÇ ÇIKARMA İDDİALARI İÇEREN REKLAMLARA ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

Çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününe ilişkin reklamlarda; “Her 10 Günde 2000 Yeni Saç Kökü”, “Saç Üretimini Aktive Eder”, “Saç kökleri uyku halinden çıkıyor” gibi ifadeler kullanılarak ürünün saç çıkardığı izlenimi oluşturulduğu tespit edildi.

Söz konusu tanıtımlarda bilimsel olarak ispatlanmamış iddialara ve ürünün kullanımı sonrasında saç çıkardığına ilişkin görsellere yer verilmesi, ayrıca bu tanıtımların uyarılara rağmen sürdürülmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

VİZE ARACILIK FİRMALARININ GERÇEK DIŞI GARANTİ VAATLERİ İÇEREN REKLAMLARINI DURDURULDU

Reklam Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370'inci toplantısında; tüketicilere "vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm", “%100 onay garantisi" gibi taahhütler içeren reklamları nedeniyle incelemeye alınan altı firmaya ilişkin dosyalar değerlendirdi. Söz konusu reklamlara 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verildi.

Yürütülen inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda, beş firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verildi.

KABE KOKUSU REKLAMLARI DA DURDURULDU

Sosyal medya mecralarında “Kâbe ve Ravza kokusu” ifadeleri kullanılarak yapılan tanıtımlar hakkında Reklam Kurulu tarafından resen inceleme başlatıldı.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu reklamlarla vatandaşların dini duygularının istismar edilerek satış ve pazarlama faaliyetinde bulunulduğu değerlendirildi. İnceleme süreci tamamlanıncaya kadar söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verildi.

Dosyaya ilişkin nihai karar, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından verilecek.