Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantının konusu ne? (26 Eylül Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, gündemi yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nda bu kez gündemde ekonominin olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Her 14 günde bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 26 Eylül tarihinde yapılacak. Toplantının kesin saati henüz bilinmiyor.

KABİNE TOPLANTISI KONUSU NE OLACAK?



Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.