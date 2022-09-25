Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre içerisinde toplantıya ilişkin açıklama yapacak.



Toplantıda son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirildiği tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de toplantıda ele alındığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu çalışanlara yönelik fatura yardımının ayrıntılarını da açıklaması bekleniyor.