ntv.com.tr

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kabine toplantısı sona erdi

İlişkili Haberler

TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış

TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış

TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvurusu nasıl yapılır? (e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru ekranı)

TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvurusu nasıl yapılır? (e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru ekranı)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre içerisinde toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

Toplantıda son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirildiği tahmin ediliyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de toplantıda ele alındığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu çalışanlara yönelik fatura yardımının ayrıntılarını da açıklaması bekleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...