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Kabinede gündem ekonomi

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemi ekonomi olacak.

Kabinede gündem ekonomi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarının da görüşüleceği Kabine'de, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimin de gündemde olması bekleniyor.. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.

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