Kâbustan kârlı çıkan tek isim: Omaha Kâhini yine kazandı

Küresel piyasalar en zor haftalarından birini geride bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikası, piyasalarda satış baskısı getirdi. ABD borsası sadece 2 günde 6 trilyon dolar kaybetti. Dev şirketlerin hisselerinde çift haneli kayıplar görüldü.



Milyarderlerin servetleri geride kalan hafta eridi. Dünyanın en zengin 500 insanının birikimi 208 milyar dolar azaldı.



Trump'ın açıklaması sonrası en büyük kaybı 18 milyar dolar ile Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg yaşadı. Onu 16 milyar dolar Jeff Bezos, 11 milyar dolar ile Elon Musk izledi.



BU YIL SADECE OMAHA KÂHİNİ KAZANDI



Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre milyarder isimlerinin servetleri 2025 yılında ciddi düşüş kaybetti. Yıl başından bu yana en büyük kaybı 130 milyar dolar ile Elon Musk yaşadı. Bu dönemde Bezos'un serveti 45 milyar dolar, Zuckerberg'in 28 milyar dolar, Bernard Arnault'un 18 milyar dolar eridi.



Bu yıl listenin ilk 10 sırasında servetini artırabilen tek isim Omaha Kâhini olarak tanınan ünlü yatırımcı Warren Buffett oldu. Buffett'ın serveti bu dönemde 12 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştı. Listeye göre Buffett, dünyanın en zengin altıncı ismi oldu.



BUFFETT'IN BAŞARISI TESADÜF MÜ?



Uzun süredir elindeki hisse senetlerini satarak nakit geçen veya tahvil alan Buffett'ın servet kaybetmemesindeki başarısı tesadüf karşılanmadı.

Buffett ve şirketi Berkshire Hathaway, bir süredir hisse senedi satışını zaten yapıyordu. 94 yaşındaki Buffett, son iki takvim yılında net 158 ​​milyar dolarlık hisse senedini elden çıkardı.



Eylül 2022'de 110 milyar dolar olan Berkshire'ın nakit varlığı, 2024 yıl sonu itibarıyla 321 milyar dolara yükseldi.



Analistler, Buffett'ın bir değer yatırımcısı olması nedeniyle son düşüşleri fırsata çevirebileceğini ifade etti.

Son düşüşlerde Berkshire'ın hissesine sahip olduğu Apple, American Express, Bank of America ve Occidental Petroleum yüzde 9'dan fazla değer kaybetmişti.

