Kaçak elektrikte önemli karar… Herkesin başına gelebilir… Yargıtay doğrusunu açıkladı

Şanlıurfa’da davacı Mustafa Arslantatar, adına abonelik olmamasına rağmen iki tutanak tutulup kaçak elektrik kullandığı iddiasına ilişkin davayı Yargıtay’a taşıdı.

İlk derece mahkemesi davacının davalı olduğu Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullandığına dair ispatları değerlendirme aşamasında hukuki olarak ters işlem yapmasından dolayı dava reddedildi.

Davacı davayı açmasına rağmen davalının ispat yükümlülüğünün bulunmadığını, ispatı davacının yapması gerektiği kararı verilmişti.

DAVALI İSPATLARINI SUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Davalı şirket Dicle Elektrik, kaçak elektrik faturalarına gerekli sürede itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespitinin yapıldığını, tutanakların tutulduğunu, kaçak elektriğin fotoğraflarla delillendirildiğini öne sürdü.

YARGITAY HATAYI TESPİT ETTİ

Yargıtay ise ispat yükünün davalıda olduğunu, yanılgılı değerlendirme ile ispat yükü ters çevrilerek davanın reddine karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğunu tespit etti.

TEMYİZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay davacı lehine, karar üzerinde etkili olmamak üzere ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Bundan sonraki süreçte ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın uyarılarına göre karar verebilir ya da verdiği kararda direnebilir. Genel itibarıyla ilk derece mahkemeler Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına uyuyor.