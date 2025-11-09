Kaçakçılığa darbe: Değeri 274 milyon TL

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince son dönemde Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da yürütülen 30 ayrı operasyonda, toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemeleri ele geçirildi.

Yakalanan makaron ve makaron üretim malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 274 milyon TL olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu operasyonların yanı sıra; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin'de 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 bin 746 bobin sigara kağıdı, 3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile bir filtre makinesi ele geçirildiği belirtildi.