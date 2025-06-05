Kağıt mendili 3.5 milyar dolara satacak
Kleenex markasının sahibi Kimberly-Clark küresel kağıt mendil işini Suzano'ya 3,5 milyar dolara satmaya yaklaştı.
Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kimberly-Clark Kuzey Amerika dışındaki Kleenex ve kağıt mendil işlerini Brezilyalı selüloz üreticisi Suzano'ya yaklaşık 3,5 milyar dolara satmaya yakın.
Haberde, bir anlaşmanın bugün tamamlanabileceği belirtildi. Kimberly-Clark ve Suzano yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Kimberly-Clark'ın geçen yıl başlattığı yeniden yapılanmanın bir parçası olarak satışa çıkardığı birim, yıllık yaklaşık 500 milyon dolar faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar (FAVÖK) sağlıyor.
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