Kağıt mendili 3.5 milyar dolara satacak

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kimberly-Clark Kuzey Amerika dışındaki Kleenex ve kağıt mendil işlerini Brezilyalı selüloz üreticisi Suzano'ya yaklaşık 3,5 milyar dolara satmaya yakın.



Haberde, bir anlaşmanın bugün tamamlanabileceği belirtildi. Kimberly-Clark ve Suzano yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.



Kimberly-Clark'ın geçen yıl başlattığı yeniden yapılanmanın bir parçası olarak satışa çıkardığı birim, yıllık yaklaşık 500 milyon dolar faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar (FAVÖK) sağlıyor.

