Kahvaltıda "serpme" yerine "seçme" dönemi başlıyor.



Türkiye'de yıllık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu israfın önemli bir kısmı da serpme kahvaltıdan geliyor. Çünkü serpme kahvaltının yaklaşık yarısı doğrudan çöpe gidiyor. Restoranlar israfı önlemek için serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldı.



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ''Mesela, eğer ben kaşar peyniri yemek istiyorsam sadece onun parasını ödüyorum. Öbür sistemde bütün ürünlerle önünüze geliyordu'' açıklamasında bulunarak 'seçme' kahvaltıyı anlattı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın araştırmasına göre, serpme kahvaltı yıllık 100 milyar liralık israfa neden oluyor.



Serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğu tüketilmiyor.



Türkiye'de yaklaşık 300 bin restoran ve lokanta var. Bunların 100 binine yakını açık büfe kahvaltı veriyor.



TÜRES üyesi restoranların başlattığı uygulamanın yayılması bekleniyor.