Küresel kahve devi Starbucks , CEO Brian Niccol liderliğinde yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma planı kapsamında uluslararası operasyonlarında kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre şirket, Japonya 'daki işletmesini birkaç milyar dolara elden çıkarma olasılığına karşı finansal danışmanlar görevlendirdi.

STRATEJİK VE FİNANSAL YATIRIMCILARIN NABZI YOKLANIYOR

ABD merkezli kahve zincirinin süreç kapsamında Citigroup ve Morgan Stanley gibi önde gelen yatırım bankalarıyla çalıştığı ve potansiyel alıcı olarak hem stratejik hem de finansal yatırımcıların ilgisini araştırmaya başladığı ifade edildi. Bilgilerin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, resmi satış sürecinin bu yıl bitmeden başlatılabileceğini aktardı.

30 YILLIK PAZAR, 2 BİNE YAKIN ŞUBE

Japonya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Starbucks , ülkede yaklaşık 2 bin kahve dükkanı işletiyor. Şirket, 2014 yılında o dönemki ortağı Sazaby League'in hisselerini yaklaşık 914 milyon dolara satın alarak Japonya operasyonunun tamamına sahip olmuştu. O tarihte bin 50 civarında olan mağaza sayısı aradan geçen sürede iki katına yaklaşırken, Japonya şirketin doğrudan işlettiği en büyük yurt dışı pazarı konumuna yükseldi.

Piyasa kulislerinde, olası bir çoğunluk hissesi satışında Starbucks Japonya'ya yaklaşık 3 milyar dolar civarında değer biçilebileceği konuşuluyor. Şirket Japonya gelirlerini tek başına açıklamasa da Japonya, Kanada ve İngiltere operasyonlarının toplamı, 2026 mali yılında ABD ve Çin dışındaki net gelirlerin yaklaşık yüzde 72'sini oluşturdu.

ÇİN OPERASYONUNU DA DEVRETMİŞTİ

Starbucks'ın Japonya hamlesi, şirketin küresel portföyünü sadeleştirme stratejisinin devamı niteliğinde görülüyor. Kahve zinciri, geçen yıl da Çin operasyonlarının kontrolünü yerel yatırımcılara (Boyu Capital) devretmek üzere yaklaşık 4 milyar dolar değerleme üzerinden anlaşmaya varmıştı.

STARBUCKS'TAN İLK AÇIKLAMA

Müzakerelerin halen devam ettiği ve kesin bir satış anlaşmasıyla sonuçlanmayabileceği belirtilirken, konuya ilişkin soruları yanıtlayan bir Starbucks sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz, müşterileri için en iyi yapıyı oluşturmayı ve hissedarları için değer yaratmayı sürekli olarak değerlendirmektedir. 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz Japonya'da güçlü bir işimiz bulunuyor."

Öte yandan görüşmelerde adı geçen Citigroup ve Morgan Stanley cephesi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.