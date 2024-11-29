Kahve fiyatları tarihi zirveyi gördü

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de kahvenin libre fiyatı 3,2615 dolarla tarihi zirveyi gördü.



Emtia piyasasında, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından sert dalgalanmalar görülürken özellikle ürün bazlı ayrışmalar dikkati çekti.



Kahve fiyatlarındaki sert yükselişler de emtia piyasasında öne çıkan fiyat hareketlerinden oldu.



Kahve, yıl başından bu yana da yüzde 70'in üzerinde artış kaydetti.



İKLİM VE ORTADOĞU ETKİSİ



Brezilya'da kurak havanın devam etmesi ve bunun, kahve rekoltesini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler nedeniyle kahve fiyatları yükseldi. Ülkede, don olaylarına ilişkin endişeler de kahve fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.



Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının Asya'dan Avrupa'ya kahve sevkiyatını yavaşlatması da bu yıl kahve fiyatlarının artmasına neden olan başka bir unsur olarak öne çıktı.



Kahve çekirdeği üreticilerine ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya'daki aşırı sıcak ve kuraklıkların Vietnam başta olmak üzere daha düşük hasatlara yol açması, kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.



REKOLTENİN AZALMASI BEKLENİYOR



La Nina hava olayının etkisini göstermesiyle birlikte kahve rekoltesinin azalabileceği öngörülüyor. Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Yagi Tayfunu'nun kahve üretilen alanlara zarar vermesi de kahve fiyatlarını destekledi.



Avrupa Birliği'nin, orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilememesini sağlayacak yeni kuralları 1 yıl ertelemeye hazırlandığına dair haberler de kahve fiyatlarını etkiledi.



İtalyan kahve üreticisi Lavazza'nın CEO'su Giuseppe Lavazza küresel enflasyon ve iklim değişikliği nedeniyle kahve fiyatlarının iki katına çıkabileceği öngörüsünde bulunmuştu.