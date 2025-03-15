Kahve fiyatlarındaki şok tüketiciye bir yılda yansıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan bir rapora göre, çiğ kahvedeki fiyat artışlarının tüketicilere yansıması yaklaşık bir yıl, kalan etki en az dört yıl sürüyor.



Süreklilik gösteren olumsuz hava koşullarının arzı kısıtlaması ve küresel stokları tüketmesi nedeniyle çiğ kahve fiyatları yükselişe geçti ve arabica geçen yıl ICE borsasında yüzde 70, bu yıl ise şu ana kadar yüzde 20'den fazla değer kazandı.



FAO'ya göre, bu fiyat artışlarının yaklaşık yüzde 80'i Avrupa Birliği'nde 11 ay boyunca tüketicilere yansıyacakken, Amerika Birleşik Devletleri'nde artışların yüzde 80'i sekiz ay boyunca tüketicilere yansıyacak.

EN ÇOK ABD VE AVRUPA TÜKETİYOR



ABD ve Avrupa Birliği açık ara farkla dünyanın en büyük kahve tüketen bölgeleri.



Tüketiciler için fiyat artışlarının ham çekirdek maliyetindeki artıştan çok daha düşük olmasının muhtemel olduğu belirtiliyor çünkü perakende kahve fiyatlarına katkıda bulunan nakliye, kavurma, paketleme, sertifikasyon ve perakende fiyat artışları gibi başka faktörler de bulunuyor.



BİRKAÇ YIL DEVAM EDİYOR

FAO raporuna göre, AB'de ham çekirdek maliyetindeki yüzde 1'lik bir artış, 19 ay sonra perakende fiyatında yüzde 0,24'lük bir artışa dönüşüyor ve “şok” birkaç yıl devam ediyor.



Üretici ülkeler açısından bakıldığında BM kuruluşu, kahve çekirdeği yetiştiricileri için fiyatların Etiyopya'da yüzde 17.8, Kenya'da yüzde 12.3, Brezilya'da yüzde 13.6 ve Kolombiya'da yüzde 11.9 arttığını bildirdi.

Bunun da ICE gibi uluslararası ticaret piyasalarında görülen kazançlardan çok uzak olduğu belirtiliyor.

