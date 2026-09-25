Kahve zincirinin sahibi olan şirket satılıyor

Türkiye ’de hızla büyüyen kahve zinciri Espressolab’da ortaklık yapısını değiştirecek süreç başladı. BAE merkezli MAIR Group, markanın sahibi Eslab’ın çoğunluk payını almak için anlaşma imzalarken, devir henüz kapanmış değil.

YÜZDE 70 İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 23 Eylül’de imzalanan hisse devir anlaşması, Espressolab markasının sahibi Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 70’ini kapsıyor.

Ancak anlaşmanın imzalanmasıyla hisse devri tamamlanmış sayılmıyor. İşlemin kapanması için ilgili ülkelerde gerekli düzenleyici onayların alınması ve anlaşmada yer alan diğer koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle mevcut aşamada Espressolab’ın yüzde 70’inin MAIR Group’a “satıldığı” değil, bu payın devri için tarafların anlaşmaya vardığı ifade edilebilir.

İşlemin bedeli, finansman yapısı ve diğer mali koşulları ise kamuoyuna açıklanmadı.

KURUCULAR YÜZDE 30 PAYLA ŞİRKETTE KALACAK

İşlem tamamlanırsa MAIR Group, Eslab’da yüzde 70 payla kontrol sahibi ortak konumuna gelecek. Şirketin kurucuları ve mevcut hissedarları ise kalan yüzde 30’luk payı koruyacak.

Mevcut ortakların şirket te kalması, Espressolab’ın yönetim ve büyüme sürecinde bugüne kadar oluşturulan operasyonel yapının tamamen ortadan kalkmayacağı anlamına geliyor. Kurucuların şirketin yeni büyüme döneminde faaliyetlere destek vermeyi sürdürmesi planlanıyor.

Böylece anlaşma, şirketin tamamının el değiştirdiği bir satın alma yerine çoğunluk kontrolünün yeni yatırımcıya geçeceği bir ortaklık modeli oluşturacak.

MAIR İÇİN İLK SINIR ÖTESİ SATIN ALMA OLACAK

Abu Dabi merkezli MAIR Group, 9 Aralık 2024’te Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Espressolab işlemi kapanırsa, grubun borsa kotasyonunun ardından gerçekleştirdiği ilk uluslararası satın alma olacak. Aynı zamanda MAIR’ın ağırlıklı olarak gıda perakendesi ve ticari gayrimenkulden oluşan portföyünü uluslararası tüketici markalarına doğru genişletecek.

Grubun gıda perakendesi tarafında ADCOOP ve SPAR, ticari gayrimenkul tarafında ise Makani bulunuyor. Makani, BAE’de 70’in üzerinde alışveriş ve toplum merkezinden oluşan bir portföy yönetiyor.

Espressolab yatırımı, MAIR’a yalnızca yeni bir marka değil, farklı ülkelere yayılmış franchise ağı ve kahve tedarik zinciri üzerinden de yeni bir büyüme alanı açacak.

ESPRESSOLAB 21 ÜLKEDE 421 MAĞAZAYA ULAŞTI

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ilk mağazasını açan Espressolab, özellikle franchise modeliyle Türkiye dışındaki pazarlara hızla yayıldı.

Markanın güncel mağaza listesinde 21 ülkede toplam 421 mağaza yer alıyor. Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye’deki mağaza sayısı 310’un üzerindeydi ve şirket 50’den fazla şehirde faaliyet gösteriyordu.

Eslab’ın faaliyetleri yalnızca kahve mağazalarının işletilmesiyle sınırlı değil. Şirket; marka yönetimi, franchise operasyonları, kahve çekirdeği tedariki ve kavurma, ürün tedariki ile perakende ve dijital satış faaliyetlerini de yürütüyor.

Bu yapı, MAIR’ın olası yüzde 70’lik yatırımla yalnızca Espressolab mağazalarının çoğunluk kontrolünü değil, markanın tedarikten franchise sistemine uzanan daha geniş operasyonel yapısında da kontrol sahibi olmasını sağlayacak.