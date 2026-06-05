Kahvenin Piri sloganıyla ortaya çıktı, konkordato talep etti
05.06.2026 12:56
Shazel ve Fairous markalarını üreten Neon Sanayi ve Gıda konkordato talep etti.
Kahve, makarna, falafel ve meze üreticisi şirkete ilişkin olarak mahkeme konkordato kararı verdi.
Ödeme güçlüğü çeken şirketler mahkemeye başvurarak konkordato talep ediyor. Konkordatoyla birlikte ödemeleri ertelenen şirketler finansal rahatlama gösterip bilançosunu düzeltmeye çalışıyor.
İskenderun'da faaliyet gösteren Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi son konkordato talep eden şirketler arasında yer aldı.
Kahvenin Piri sloganıyla satış yapan şirketin sahibi İbrahim Fuat Özçörekçi'nin İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı konkordato başvurusu kabul edildi ve 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.
HANGİ MARKALARI BÜNYESİNDE BULUNDURUYORDU?
Shazel Kahve, Fairous Makarna, Fairous Humus, Macaroni & Cheese, Çıtır Falafel gibi markaları şirket bünyesinde bulunduruyordu.