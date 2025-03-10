Kahvenin tadı kaçtı: Kriz kapıda!

Kahve fiyatları yükselmeye devam ediyor.



Başta Brezilya olmak üzere üretici ülkelerdeki kuraklık, artan üretim maliyetleri ve küresel tedarik zincirindeki sorunlar, kahve fiyatını rekor seviyelere taşıdı.



KAHVENİN FİYATI YÜZDE 120 ARTTI



Arabica kahve çekirdeğinde fiyat artışı kasım ayından bu yana yüzde 70 oldu. 12 aylık artış ise yüzde 120'yi aştı. Fiyatlardaki sert yükseliş, kahve sektörünü krizle karşı karşıya getirdi.



Yüksek fiyatların etkisiyle, kahve tüccarları alımları minimum seviyeye indirdi, perakendeciler de yeni sipariş vermekte zorlanıyor.



KÜÇÜK İŞLETMELER KAPANABİLİR



Yeni siparişlerin alınmamasıyla birlikte depolardaki stoklar da hızla eriyor. Verilere göre ABD limanlarındaki kahve depolarında stok yarı yarıya azaldı.



Uzmanlara göre kahve sektöründe kriz kapıda... Sektör temsilcileri, güçlü sermayesi olan şirketlerin krizi atlatacağı, fakat ufak çaplı işletmelerin piyasadan çekilmek zorunda kalabileceği görüşünde.



Öte yandan Uganda, Etiyopya ve Hindistan gibi üretici ülkelerde ekim alanlarının artmasının, ilerleyen dönemde arz fazlası ve ani fiyat düşüşüne de yol açabileceği belirtiliyor.