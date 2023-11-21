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Kakao fiyatları 45 yılın zirvesinde

Çikolatanın en önemli hammaddesi kakaonun fiyatları son 45 yılın zirvesine çıktı. Fiyatlardaki artışın, raflara yansıması bekleniyor.

Kakao fiyatları 45 yılın zirvesinde

Kakao fiyatları, yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle 1978'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Çikolatanın ana maddesi kakaonun metrik ton fiyatı New York borsasında 4 bin doların üzerine çıktı.

Fiyatlarının artmasına, en büyük kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili bölgesinde yaşanan kötü hava koşulları neden oldu. Hava koşulları nedeniyle hasat geç başlarken kakaoda arz açığı endişelerini de beraberinde getirdi.

Kakao fiyatları bu yıl yüzde 40 artarken, bu artışın raflardaki atıştırmalık ürünlere de yansıması bekleniyor.

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