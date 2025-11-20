Kakao fiyatları yeniden yükselişte

Dün keskin bir düşüş yaşayan kakao fiyatları bugün toparlanıyor. Dün Londra'da yüzde 4,8 düşüşle 3 bin 918 sterlinle Şubat 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyeleri gören kakao fiyatı, bugün ICE New York'ta yüzde 3 yükselerek ton başına 5 bin 261 dolara çıktı.

ICE Londra da kakao vadeli kontratları yüzde 3’ten fazla artışla ton başına 3 bin 993 sterline ulaştı.

Satıcılar, 4 bin sterlin psikolojik desteğinin kırılmasının ardından kakao fiyatlarının dalgalandığını belirtiyorlar.

Sucden Financial, "Hakim trend güçlü biçimde aşağı yönlü. Kontratın 10 ve 40 günlük hareketli ortalamaları yeniden kazanması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fildişi Sahili’ndeki hava koşullarının olumlu seyretmesi ise kakao arz görünümünü desteklemeye devam ediyor.