Kakao krizi sürüyor... Dev marka fiyat artıracak

Nestle ABD, emtia maliyetleri nedeniyle bazı çikolata ürünlerinin fiyatlarını artırmaya karar verdi. Bu da tatlı ikramların yakın vadede tüketiciler için pahalı kalacağının bir işareti oldu.



Bloomberg News tarafından görüntülenen bir nota göre, dünyanın en büyük gıda şirketi olan Nestle SA'nın ABD bölümü, 23 Haziran'dan itibaren Toll House morselleri, fırın kakaosu ve şekerleme kitlerinin fiyatlarını artırma kararı aldı.



Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, zamlar şirketin geçen yılın sonunda bazı emtia tedarikçilerine gönderdiği ve Nestle'nin onlardan fiyatları düşürmelerini, indirim yapmalarını ve hatta bazı durumlarda tedarik sözleşmelerini tamamen iptal etmelerini istediği mektupları takip ediyor. Bu kişilere göre bazı tedarikçiler bunu yapmayı reddetti.



Mektupların her tedarikçiye özel olduğu ve şirketin şeker ve kahve de dahil olmak üzere satın aldığı bir dizi ürün için ne istediğini detaylandırdığı belirtildi.



FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?



Çikolata ve bazı gıda maddelerinin fiyatları, genel market enflasyonu ılımlı seyrederken bile artmaya devam ediyor. Sıkışık arz, kakao vadeli işlemlerini geçen yılın sonlarında rekor seviyeye çıkararak fiyat artışlarına neden oldu ve bu da tüketicilerin atıştırmalıklar için ödeme yapma iştahını test ediyor.



Nestle ve rakipleri geçtiğimiz yıl artan kakao ve kahve maliyetleriyle karşı karşıya kaldı ve marjları korumak için fiyat artışlarına gitti. Bu artışlar Nestle'nin ilk çeyrekte beklenenden daha iyi satış büyümesinin ana itici gücü oldu ve İcra Kurulu Başkanı Laurent Freixe, İsviçreli grubun “rekabetçi bir ortamda tüketicinin tepkisini göz önünde bulundurarak maliyetlerimizi karşılamak için elimizden geldiğince fazla fiyat aldığını” söyledi.



TÜKETİCİLER YÜKSEK FİYATTAN MI ALACAK?



Nota göre Nestle, ürünlerdeki spesifik fiyat değişikliklerini daha sonraki bir tarihte bildirecek. Tüketiciler için fiyat değişikliklerine, rekabet de dahil olmak üzere bir dizi faktörü değerlendiren perakendeciler karar verecek.



SEBEBİ GÜMRÜK TARİFESİ DEĞİL



Nestle'nin notuna göre Toll House fiyat artışları, “artan emtia maliyetlerinden kaynaklanan ağırlaşmaları dengelemek için gösterilen yoğun çabaların” ardından geldi. Şirketin notunda, değişikliklerin son gümrük tarifelerinden kaynaklanmadığı belirtildi.



Nestle 2025 yılında öncelikle satın alma yoluyla 700 milyon İsviçre Frangı (843,6 milyon dolar) maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.



Nestle sözcüsü, son iki yılda kakao maliyetlerinde önemli bir artış olduğunu ve şirketin makroekonomik ortamı dikkatli bir şekilde değerlendirdikten ve yüksek maliyetleri yönetme çabalarından sonra fiyat artışlarını uyguladığını söyledi.