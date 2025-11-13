Kaliforniya'da 17 bin göçmenin ehliyeti İptal edilecek

Kaliforniya, ABD’de yasal statüleri sona eren 17 bin göçmen sürücünün ticari ehliyetlerini iptal etmeye hazırlanıyor.

Karar, eyaletin yasa dışı göçmenlere ehliyet vermesine yönelik eleştirilerin ardından geldi.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, iptal kararının, eyaletin daha önce savunduğu lisans standartlarını ihlal ettiğini kabul etmek anlamına geldiğini belirtti. Bakan, kamyon ve okul otobüslerinin direksiyonundan yasa dışı göçmenleri çıkarmak için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un ofisi ise ehliyetlerin iptal edilen sürücülerin federal çalışma izinlerine sahip olduğunu, eyaletin yalnızca yasaları uyguladığını açıkladı. Sözcü Brandon Richards, Duffy’nin iddialarını “gerçeği yansıtmayan açıklamalar” olarak nitelendirdi.

Eyalet, ticari sürücü belgesi almak isteyen göçmenler için H-2a, H-2b ve E-2 vizelerini uygun görürken, mevcut sürücüler ehliyetlerini yenileyene kadar geçerli olacak. Yetkililer, iptallerin 60 gün içinde yürürlüğe gireceğini bildirdi.