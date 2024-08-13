ntv.com.tr

Kamu alacaklarında gecikme zam oranı yükseldi

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi.

Kamu alacaklarında gecikme zam oranı yükseldi

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamında kamu alacaklarına uygulanan tecil oranı yıllık yüzde 36'dan yüzde 48'e yükseltildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tahsilat genel tebliğinde değişiklik yapan tebliği 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeyle, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs tarihi itibarıyla yüzde 48 olarak tespit edildi.

Bu kapsamda gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...