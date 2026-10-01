Kamu Denetim Dernekleri Platformu'ndan adil özlük hakları çağrısı

Kamu Denetim Dernekleri Platformu, kamu denetim mensuplarının özlük haklarında yaşanan sorunlara dikkat çekerek düzenleme çağrısında bulundu. Ankara’da düzenlenen basın toplantısı 18 dernek başkanı katıldı.

Platform adına açıklama yapan Sözcü Talha Demirtaş, farklı kamu denetim meslekleri arasında özlük hakları bakımından farklılıklar bulunduğuna dikkat çekti.

Kamu denetim mesleği mensuplarının ciddi bir özlük hakkı sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Demirtaş, “Kamu denetim mensupları; ülkenin dört bir yanında, çoğu zaman ailelerinden ve ikametgâhlarından uzakta görev yapmakta, yoğun çalışma temposu içerisinde önemli hukuki ve idari sorumluluklar üstlenmektedir. Buna rağmen, mesleğin taşıdığı sorumluluk ile mevcut özlük hakları arasında giderek büyüyen bir dengesizlik ortaya çıkmıştır” dedi.



“AYNI GÖREVİ ÜSTLENENLER ARASINDA ÖNEMLİ ÖZLÜK HAKLARI FARKLILIKLARI VAR”



Aynı eğitim ve kariyer süreçlerinden geçen, benzer nitelikte görev ve sorumluluk üstlenen kamu denetim meslek mensupları arasında özlük hakları bakımından önemli farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken Demirtaş, şunları söyledi:

"Dahası, kamu denetim mensuplarının, görevleri gereği denetledikleri kurumlarda görev yapan bazı idari kadroların özlük haklarının gerisinde kalması, çalışma barışı ve hakkaniyet açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmıştır. Burada özellikle altını çizmek istiyoruz. Biz başka kamu çalışanlarının haklarının azaltılmasını istemiyoruz. Tam tersine, kamu adına denetim görevi yapan meslek mensuplarının da görev, sorumluluk ve çalışma koşullarıyla uyumlu, adil ve hakkaniyetli özlük haklarına sahip olmasını istiyoruz.”

“TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL, ADALETTİR”

Demirtaş, meslekler arasındaki farklılıkların giderilmesi ve denetim mesleğinin kariyer yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir. Kamu Denetim Dernekleri Platformu olarak talebimiz açıktır: Kamu denetim meslek mensuplarının özlük hakları yeniden değerlendirilmelidir" dedi.

KAMU DENETİM DERNEKLERİ PLATFORMU NEDİR?

Kamu Denetim Dernekleri Platformu, farklı kamu kurumlarında görev yapan müfettiş, kontrolör ve denetçileri temsil eden meslek derneklerini ortak bir çatı altında buluşturan iş birliği ve dayanışma platformu olarak faaliyet gösteriyor.



Platformun kuruluş amaçları arasında kamu denetiminin güçlendirilmesi, denetim mesleğinin kurumsal itibarının artırılması, denetim mensuplarının ortak mesleki ve özlük sorunlarının gündeme taşınması ve kamu denetim mesleklerinin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi bulunuyor.

Platform ayrıca kamu yönetiminde etkin, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla yapıcı diyalog geliştirmeyi ve ortak sorunlara ortak akılla çözüm üretilmesini hedefliyor.

Platformu oluşturan 18 dernek ise şöyle:

Adalet Kontrolörleri Derneği, AFAD Denetçileri Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği, Dernekler Denetçileri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği, Hazine Kontrolörleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği, Milli Eğitim Müfettişleri ve Merkez Örgütü Yöneticileri Derneği, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Sanayi ve Teknoloji Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, TRT Müfettişleri Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Vergi Müfettişleri Derneği.