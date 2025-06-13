Kamu işçilerine hükümetin zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için hükümet zam teklifini açıkladı.

Kamu işçilerine hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin 600 bin işçisi için teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

Türk-İş ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, eylem planını açıkladı. Atalay, "Salı günü randevu aldık, Çalışma Bakanlığı'nda olacağız. Çarşamba günü de Maliye Bakanlığı'nda olacağız" dedi. 

İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?

kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.

Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.

Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.

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