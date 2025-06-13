Kamu işçilerine hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.



2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

Türk-İş ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, eylem planını açıkladı. Atalay, "Salı günü randevu aldık, Çalışma Bakanlığı'nda olacağız. Çarşamba günü de Maliye Bakanlığı'nda olacağız" dedi.



İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?



İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.



Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.



Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.