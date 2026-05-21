Kamu işçilerine müjde, ilave tediye ödemeleri başlıyor
21.05.2026 14:33
Son Güncelleme: 21.05.2026 14:48
Anadolu Ajansı
Kamu işçileri Kurban Bayramı öncesinde ilave tediye ödemesini alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihlerinde hesaplara geçecek.
