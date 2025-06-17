Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu işçileri için ikinci teklifin de verileceğini söyledi" dedi.

Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

kurumlarında çeşitli birimlerde olarak çalışan binlerce kamu işçisi toplu sözleşme zammına odaklandı.

Hükümet 600 bin kamu işçisi için teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifini sunmuştu.

Bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu.

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