Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

Kamu kurumlarında çeşitli birimlerde işçi olarak çalışan binlerce kamu işçisi toplu sözleşme zammına odaklandı.



Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifini sunmuştu.

Bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu.