Kamu işçilerinin zam pazarlığı | İşçi ve işveren temsilcileri bugün bir araya geliyor

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katılacak.

Son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ



İşçi kesiminin beklentisi ise 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı.



Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.



HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?



Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.



DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR



Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.



Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.